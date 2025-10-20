«Credo profondamente nella giustizia e credo che la sentenza della Consulta abbia dato indicazioni molto chiare sulla parte della decadenza. Poi saranno i giudici a fare il loro lavoro».

Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, stamattina a margine del vertice di maggioranza sulla Finanziaria 2026.

E in merito all’atto di integrazione alle difese depositato venerdì dall’avvocato Riccardo Fercia, in rappresentanza del Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari, relativo al caso decadenza: «Mi risulta che l’avvocato Fercia non sia più il rappresentante del collegio, e prima del deposito dei suoi atti i miei avvocati mi hanno notificato una sua lettera di dimissioni. Quindi non riesco a capire a che titolo si stia costituendo. Però, io non sono un giurista, mi baso su ciò che dicono i costituzionalisti, i miei avvocati e sulla sensazione della maggioranza».

Fercia risulta ancora in carica perché non è stato ancora nominato un sostituto.

