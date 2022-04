La Giunta delle elezioni si riunirà giovedì per prendere atto del decreto di sospensione di Valerio De Giorgi, arrestato con l’accusa di corruzione e voto di scambio, e individuare chi lo sostituirà nell’Assemblea sarda.

Al posto del consigliere sospeso per effetto della legge Severino entrerà Paolo Congiu, primo dei non eletti nella lista Fortza Paris, circoscrizione di Cagliari.

Giovedì è anche in programma la seduta del Consiglio regionale per le celebrazioni di Sa die de Sa Sardigna, ma Congiu giurerà nella seduta successiva. Non è ancora chiaro, invece, a quale gruppo il futuro onorevole deciderà di aderire. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe optare per i Riformatori che, in questo modo, riuscirebbero a ricostituire il gruppo dissolto dopo il passaggio di Sara Canu al Misto e che, per l'occasione, prenderebbe il nome di “Riformatori-Fortza Paris”. Ma non mancano i rumors su una prossima adesione al gruppi Psd'Az ed Fdi.

