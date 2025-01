In maggioranza cresce l’ottimismo sul caso decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde. Parlando dell’eventualità di uno scioglimento del Consiglio regionale, il capogruppo del Pd Roberto Deriu ha spiegato che «in astratto le possibilità esistono tutte, in concreto siamo fiduciosi che la legislatura prosegua».

Da giorni la maggioranza è impegnata nello studio del caso, a stretto contatto con un pool di consulenti legali sardi e non solo. Si profila una via d’uscita, perché la Giunta delle elezioni del Consiglio potrebbe dichiararsi non competente a interessarsi della decadenza della presidente, che è consigliera regionale di diritto, non eletta come gli altri membri del parlamento sardo. Risulta invece eletta presidente della Regione.

Come previsto nell’ordinanza ingiunzione del collegio elettorale di garanzia, per l’adozione del provvedimento di decadenza di Alessandra Todde dalla carica di presidente della Regione occorre l’intervento del Consiglio regionale per quanto di sua competenza. Per sua competenza, l’Assemblea sarda agisce attraverso l’attività della Giunta delle elezioni che sarà convocata in settimana ma che già informalmente sta interloquendo con il presidente del Consiglio Piero Comandini. Tra le altre cose, la Giunta delle elezioni verifica i titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopravvenute. Come quella che riguarda la governatrice. E riferisce al Consiglio entro novanta giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. Invece potrebbe arrivare in Aula una proposta di deliberazione sull’incompetenza della Giunta decidere.

Il problema, infatti, è che Alessandra Todde non è una consigliera eletta. Per la legge elettorale è la presidente della Regione eletta e “solo” consigliera regionale di diritto. Ecco perché, probabilmente, la Giunta delle elezioni si dichiarerà incompetente a esaminare il caso. Potrebbe essere un giudice a decidere, ma solo se Todde farà il ricorso annunciato. E, a quanto pare, né oggi né nei prossimi giorni verrà proposto alcun ricorso.

© Riproduzione riservata