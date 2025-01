Per adesso, nonostante il caso decadenza, il Campo largo va avanti sulla sanità senza cambi di programma. A meno di disposizioni contrarie.

«Io proseguo come da intendimenti di maggioranza», spiega la presidente della sesta commissione Carla Fundoni, che oggi in Ufficio di presidenza definirà il calendario dei lavori sulla riforma funzionale del sistema sanitario, mentre per domani è già calendarizzata l’audizione dell’assessore Armando Bartolazzi.

«Da domani la commissione sarà convocata a tamburo battente, se poi ci saranno comunicazioni ulteriori della presidente della Regione, e se per esempio ci verrà comunicato di virare sul bilancio, ne prenderemo atto, ma ad oggi non c’è nulla di tutto ciò».

Prosegue, intanto, l’attività dei vertici dei partiti con i consulenti legali per capire come uscire da una situazione che rischia di paralizzare l’attività della Regione e il Consiglio regionale.

In una nota, il gruppo del Pd chiarisce la sua linea politica. «Non ci sono state né ci saranno dichiarazioni da parte di singoli consiglieri sulle contestazioni nei confronti di Alessandra Todde». Ogni comunicazione sarà affidata al segretario regionale Piero Comandini, al capogruppo Roberto Deriu, e al presidente dell’Assemblea Pd Giuseppe Meloni.

Il gruppo «rinnova piena fiducia verso la presidente, siamo certi della trasparenza del suo operato. La questione sarà risolta in modo chiaro e definitivo. Riaffermiamo l’unità e la coerenza che contraddistinguono la nostra azione politica. Assieme ai colleghi della maggioranza continueremo a lavorare con determinazione per il bene del Consiglio, mantenendo alta l’attenzione verso le esigenze dei cittadini sardi».

In qualità di presidente del Consiglio regionale, invece, Piero Comandini potrebbe rilasciare dichiarazioni oggi stesso. Entro la settimana dovrebbe essere convocata formalmente la Giunta delle elezioni.

