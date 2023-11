La deputata del M5S Alessandra Todde è la candidata governatrice ufficiale del Campo Largo per le Regionali del 2024. L'ha decretato la coalizione poco fa al tavolo riunito nella sede regionale del Pd in via Emilia a Cagliari.

Poco dopo è arrivata nel luogo del vertice la stessa parlamentare pentastellata. «Sono contenta, credo che oggi sia un giorno fondamentale per proseguire con questa coalizione del campo progressista - ha detto - sono orgogliosa di rappresentare questa coalizione, che potremo portare un programma per i sardi, da domani saremo fuori per parlare con i sardi e convincere ogni persona che incontreremo per strada che noi siamo l'alternativa migliore al peggior governo che questa regione abbia mai avuto. Dobbiamo ricucire con tutti, dobbiamo essere aperti, inclusivi e dialoganti, perché le destre si battono con la massima compattezza e la massima unità, credo che potremo essere convincenti».

Ora la candidata alla presidenza è riunita con i segretari della coalizione.

© Riproduzione riservata