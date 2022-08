Al via anche in Sardegna la presentazione delle liste per le politiche del 25 settembre, c’è tempo fino alle 20 di lunedì 22 agosto.

I primi ad arrivare in cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari sono stati i Gilet Arancioni, il partito di Antonio Pappalardo. A capo della delegazione il segretario regionale del movimento Alberto Sebastiano Abozzi, che ha consegnato alle 10.28 i documenti con le candidature per Camera e Senato, precisando che il partito si candida solo al proporzionale.

Subito dopo è stata la volta di Unione popolare di Luigi De Magistris e di un movimento animalista.

Consegnate anche le liste di Sinistra Italiana-Verdi, forza politica che è alleata con il Pd e che schiera come capolista alla Camera la consigliera comunale d’opposizione di Cagliari Francesca Ghirra.

La maggior parte dei partiti dovrebbe provvedere lunedì alla consegna delle liste, anche perché in alcuni casi – come ad esempio Fratelli d’Italia – le segreterie nazionali non hanno ancora chiuso il cerchio delle candidature.

