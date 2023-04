Silvio Berlusconi resta all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo il nuovo ricovero, questa volta in terapia intensiva, per una patologia respiratoria collegata a una forma di leucemia, come confermato dal suo medico personale Alberto Zangrillo.

«Il Presidente è da tempo malato di leucemia mielonocitica cronica, in terapia intensiva per infezione polomonare», la nota ufficiale diffusa da Zangrillo.

L’ex premier ha anche iniziato la chemioterapia e, da quanto trapela, la situazione sarebbe «grave, ma stazionaria».

«Le condizioni di Berlusconi sono stabili, ha passato una notte tranquilla», ha spiegato il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Altri aggiornamenti parlano di un Berlusconi «vigile, che sta reagendo alle terapie». «Le sue condizioni registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri – apprende l’Ansa da fonti vicine all’ex presidente – La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo - come riferiscono le stesse fonti - peraltro non sarebbe rara per soggetti della sua età e viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale».

I vertici forzisti sono anche riusciti a sentire al telefono il loro leader, che ha ricevuto una nuova visita di tutti i figli, oltre che del fratello Paolo. Quest’ultimo ha dichiarato ai cronisti: «Silvio è stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono. Ce la farà anche stavolta».

Moltissimi i messaggi di vicinanza arrivati all’ex presidente del Consiglio, a cominciare da quello dell’attuale premier e alleata di governo Giorgia Meloni.

La notizia del ricovero del leader forzista viene seguita da tutti i principali media internazionali. Dal Washington Post al Guardian, dallo Spiegel a France24, da El Pais ad Al Jazeera e perfino sull'australiano News.Com.au. e sul quotidiano canadese Toronto Star, la foto dell'ex premier compare sui siti accompagnata dallo stesso titolo simile per tutti: «Silvio Berlusconi, 86 anni, è ricoverato in terapia intensiva con problemi respiratori».

