Silvio Berlusconi di nuovo in ospedale.

L’ex premier e leader di Forza Italia, 86 anni, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, da cui era stato dimesso il 30 marzo scorso, e si trova, da quanto trapela, «in terapia intensiva», ma in «stato stazionario, ma vigile».

Per il Cavaliere si sarebbe riproposto lo stesso problema di ossigenazione, dovuto anche agli effetti del post Covid, che aveva indotto i sanitari a ricoverarlo a fine marzo. Un problema che protraendosi porta all'affaticamento del sistema vascolare e dei polmoni riproducendo - viene spiegato in ambienti sanitari - anche i sintomi caratteristici della polmonite anche se non si tratta di vera e propria polmonite. Per lui si profilano alcuni giorni di ricovero.

«Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente», ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.

Al San Raffaele, dopo il ricovero, sono arrivati in visita il fratello Paolo Berlusconi, la figlia maggiore Marina Berlusconi e anche Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia.

Moltissimi i messaggi di vicinanza arrivati dal mondo politico e istituzionale, a cominciare da quello di Giorgia Meloni: «Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio», ha scritto sui social la premier.

