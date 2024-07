Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, attacca la collega sarda Alessandra Todde. Il fatto che cinque Consigli regionali di Regioni guidate dal centrosinistra (Sardegna in testa, poi Puglia, Campania, Emilia-Romagnae Toscana) abbiano avviato l'iter richiedere un referendum contro l'autonomia «è una cosa molto curiosa, ma questo fa parte dell'incongruenza con cui le sinistre e i 5 Stelle stanno portando avanti questa battaglia che non è una battaglia di ideali, di valori e di principi ma solo e squallidamente una battaglia politica per cercare di ottenere qualche misero consenso».

Fontana ha parlato a margine di una conferenza stampa al Pirellone: «Vadano pure avanti», ha aggiunto, «sono curioso di come giustificherà la scelta ai suoi elettori la presidente della Sardegna Alessandra Todde, che gode di un'autonomia speciale che è molto più di quella che noi andiamo a chiedere e che invece ritiene che non sia compatibile con altre Regioni che la vogliono chiedere».

