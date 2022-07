“Abbiamo individuato il metodo più rapido per garantire il servizio di pattugliamento stradale nell’ambito della Campagna antincendi 2022”.

Lo dice il presidente della Regione Christian Solinas, reduce dalle polemiche sul bando (poi revocato) ai privati per la lotta agli incendi: “Nella seduta di Giunta di oggi – sostiene – abbiamo stabilito di rimodulare lo stanziamento e di affidare il servizio alle associazioni di volontariato e alle compagnie barracellari, con la finalità di rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali. In tempi rapidissimi abbiamo mantenuto l’impegno”.

La collaborazione tra la Regione e il mondo del volontariato, fa sapere Villa Devoto, ha trovato “un concreto punto di incontro e a breve il servizio sarà attivo, a tutela del nostro patrimonio ambientale. La campagna antincendi è un’attività di vitale importanza per la nostra Isola e l’impegno della Giunta regionale, che ha accolto le osservazioni arrivate dal mondo del volontariato per trovare una rapida soluzione, ha dato i suoi frutti. Ora, la responsabilità di un servizio fondamentale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, come quello del pattugliamento stradale, sarà in capo a volontari e barracelli”.

“Prosegue, in accordo con la Protezione civile regionale, la messa a punto della macchina organizzativa – ha aggiunto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis – Verificando potenzialità e disponibilità operative di associazioni e compagnie, così da coprire con il pattugliamento tutte le strade statali e provinciali maggiormente esposte all’insorgenza di incendi boschivi, secondo l’elenco compilato dal Corpo forestale. Anche in questa fase, le strutture regionali e della Protezione civile hanno dimostrato una grande capacità di ascolto e un senso di responsabilità istituzionale, soprattutto al cospetto di gravi emergenze con conseguenti rischi per cittadini e territori”.

