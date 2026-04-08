Ad oggi sono tre i candidati a sindaco che hanno deciso di proporsi per le prossime elezioni comunali di giugno a Burcei. Sono l'assessora ai servizi sociali uscente Tilde Scalas, insegnante, Pino Caria, ingegnere che ha già fatto il sindaco di Burcei dal 2005 al 2015 e Marcello Malloru, ingegnere ed ex vice sindaco del paese, attualmente consigliere sempre a Burcei e da alcuni anni assessore al Bilancio del Comune di Assemini.

I tre aspiranti sindaci stanno preparando le proprie liste. A due mesi dal voto non sono da escludere altre candidature.

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