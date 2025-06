Marco Colledanchise lascia Futuro Comune per andare a far parte del gruppo civico Orizzonte Comune. Lo annuncia il coordinamento cittadino, anticipando una conferenza stampa dove, insieme ai vertici del partito e all'assessore Franco Cuccureddu, verrà illustrato il programma elaborato insieme al consigliere e in sintonia con il sindaco Cacciotto e la maggioranza del “Progetto Alghero”.

Colledanchise aveva abbandonato Futuro Comune, la lista del primo cittadino, in quanto lo stesso sindaco e una consigliera avevano assunto un ruolo formale in Europa Verde.

Ora che Futuro Comune è rimasto in aula con una sola consigliera, è quasi scontato che la maggioranza chiederà presto a Raimondo Cacciotto una verifica e una revisione degli incarichi.

