radiolina
09 ottobre 2025 alle 14:37
Sport News, la puntata del 9 ottobre: ripresa degli allenamenti per il CagliariLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: ripresa degli allenamenti per il Cagliari, oggi partita a porte aperte con la Primavera
Basket, F: esordio europeo per le Women della Dinamo Sassari
Vela: Sardinia Sailing Cup, il vento del Golfo degli Angeli spinge i Mondiali di vela
Triathlon: Sardegna Xterra, triathlon internazionale a Castiadas
Sport in radio e tv: torna su Videolina e Radiolina Il Cagliari in Diretta oggi alle 18.30 ospite Simone Aresti
