radiolina
10 ottobre 2025 alle 14:10
Sport News del 10 ottobre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 10 ottobre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: allenamento in famiglia al Crai Sport Center
- Calcio, Serie A: Giulini a Orani. “Il Cagliari è la squadra di un’intera Isola”
- Basket, F: Dinamo Women, partenza perfetta anche in Eurocup
- Vela: Italia al comando dopo il Day 3 della Sardinia Sailing Cup
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
