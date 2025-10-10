Le notizie sportive del 10 ottobre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: allenamento in famiglia al Crai Sport Center
  • Calcio, Serie A: Giulini a Orani. “Il Cagliari è la squadra di un’intera Isola”
  • Basket, F: Dinamo Women, partenza perfetta anche in Eurocup
  • Vela: Italia al comando dopo il Day 3 della Sardinia Sailing Cup
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
  • News Regionali
© Riproduzione riservata