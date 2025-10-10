radiolina
10 ottobre 2025 alle 14:10
“La Strambata” del 10 ottobre 2025: tra gli ospiti Susi Ronchi e Manuela NicolosiConduce la puntata Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 10 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Fabio Ledda – Giornalista de L’Unione Sarda
- Susi Ronchi – Coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna
- Silvia Orrù – Giornalista del TG di Videolina
- Manuela Nicolosi – Ex arbitra internazionale, scrittrice, imprenditrice
- Caffè Scorretto – Meglio darglielo
