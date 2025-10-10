Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 10 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Fabio Ledda – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Susi Ronchi – Coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna
  • Silvia Orrù – Giornalista del TG di Videolina
  • Manuela Nicolosi – Ex arbitra internazionale, scrittrice, imprenditrice
  • Caffè Scorretto – Meglio darglielo
