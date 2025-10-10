radiolina
10 ottobre 2025 alle 14:12
GR regionale del 10 ottobre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 10 ottobre 2025 con Lele Casini.
- West Nile: quarta vittima in Sardegna. Nuovo contagio ad Oristano
- Palau: da unionesarda.it le parole della madre dell’omicida
- Quartu: arrestato un 44enne che ha minacciato con una pistola il suo datore di lavoro
- “Informatore Sportivo 360“: gli ospiti e i temi della puntata di stasera
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Stasera l’U21 azzurra con Palestra e Idrissi
- Vela: un equipaggio italiano al comando della classe Nacra 17 ai Campionati Mondiali a Cagliari
© Riproduzione riservata