Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 10 ottobre 2025 con Lele Casini.

  • West Nile: quarta vittima in Sardegna. Nuovo contagio ad Oristano
  • Palau: da unionesarda.it le parole della madre dell’omicida
  • Quartu: arrestato un 44enne che ha minacciato con una pistola il suo datore di lavoro
  • “Informatore Sportivo 360“: gli ospiti e i temi della puntata di stasera
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Stasera l’U21 azzurra con Palestra e Idrissi
  • Vela: un equipaggio italiano al comando della classe Nacra 17 ai Campionati Mondiali a Cagliari
© Riproduzione riservata