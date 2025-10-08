Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 8 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Angela Testone – Sindaca di Dorgali – Dorgali, emergenza sanitaria dopo la morte della dottoressa Maddalena Carta
  • Monica Scanu – Presidente FAI Sardegna
  • Ottavio Nieddu – Premio Andrea Parodi – Cagliari, al via la 18ª edizione del Premio Andrea Parodi
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
  • Fabio Meloni – Direttore artistico “Ideario Sport”
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
