radiolina
08 ottobre 2025 alle 15:46
Fai, sanità, premio Parodi: “La Strambata” dell’8 ottobre 2025Conduce la puntata Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 8 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Angela Testone – Sindaca di Dorgali – Dorgali, emergenza sanitaria dopo la morte della dottoressa Maddalena Carta
- Monica Scanu – Presidente FAI Sardegna
- Ottavio Nieddu – Premio Andrea Parodi – Cagliari, al via la 18ª edizione del Premio Andrea Parodi
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Fabio Meloni – Direttore artistico “Ideario Sport”
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
