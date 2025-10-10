radiolina
10 ottobre 2025 alle 14:20
Pace a Gaza, salute mentale, festival di fotografia: “Caffè Corretto” del 10 ottobre 2025Conduce la puntata Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Simone Loi – Giornalista de L’Unione Sarda – Lanusei, il giudice lavora in smart working
- Federica Pinna – Direttore Struttura Complessa Psichiatria AOU Cagliari – Giornata Mondiale della Salute Mentale
- Stefano Pia e Vittorio Cannas – Fotografi – BìFoto a Mogoro, il festival internazionale della fotografia in Sardegna
- Elena Ledda – Direttrice artistica “Premio Andrea Parodi” – Premio Andrea Parodi 2025, oggi la seconda serata al Massimo di Cagliari
- Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it – Pace a Gaza: Israele firma l’accordo voluto da Trump
- Claudia Ottavia – Attrice – Quartu: l’attrice Claudia Ottavia protagonista a Lollas 2025
© Riproduzione riservata