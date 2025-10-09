Radiolina
09 ottobre 2025 alle 14:33
Gr regionale del 9 ottobre, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Palau: oggi rilievi del Ris di Cagliari sullo yacht della famiglia Ragnedda
Terralba: svolta nelle indagini per la morte di Claudio Manca
Carceri: in arrivo cento agenti penitenziari nell’Isola
Cronaca: banda di ladri ha compiuto quattro furti nella notte tra Elmas, Assemini e Monserrato
Serrenti: litigano per l’attività di spaccio e chiamano i Carabinieri
“Cagliari in Diretta“: ospite della puntata di oggi sarà l’ex portiere del Cagliari Aresti
Calcio: questo pomeriggio l’amichevole del Cagliari con l’U20 di Pisano
