Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 9 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Mirco Babini – Coordinatore di Sardinia Sailing Cup

Bachisio Zolo – Presidente UICI Sardegna

Marina Puricelli – Docente SDA Bocconi e Lia Serreli – Direttore generale Gruppo Unione Sarda

Marilisa Pischedda – Direttrice Festival Aerospazio Olbia

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Corretto – Pesare le parole a cura di Tacitus

© Riproduzione riservata