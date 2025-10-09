La Strambata, la puntata del 9 ottobre: tra gli ospiti Mirco Babini, coordinatore di Sardinia Sailing CupConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 9 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Mirco Babini – Coordinatore di Sardinia Sailing Cup
Bachisio Zolo – Presidente UICI Sardegna
Marina Puricelli – Docente SDA Bocconi e Lia Serreli – Direttore generale Gruppo Unione Sarda
Marilisa Pischedda – Direttrice Festival Aerospazio Olbia
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Corretto – Pesare le parole a cura di Tacitus