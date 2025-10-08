Villasor: incidente mortale sulla SS 196. A perdere la vita un 45enne di Serramanna

Cronaca: si temono contatti con la mafia albanese dopo il blitz di ieri e la maxi inchiesta della DDA di Cagliari

Oristano: raffica di controlli antidroga da parte della GdF

Pimentel: 21enne arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di armi

Capoterra: 49enne allontanata dalla casa familiare per maltrattamenti alla madre

Sassari: il bilancio dell’attività dei carabinieri contro le irregolarità sul lavoro

S. Gavino: denunciato un carrozziere, nella sua officina un impianto abusivo di demolizione di auto e di stoccaggio di rifiuti speciali

Calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Domani porte aperte ai tifosi ad Assemini

Pallamano: vittoria della Raimond Sassari nel recupero di campionato

© Riproduzione riservata