Gr regionale dell’8 ottobre, edizione delle 10Le notizie a cura di Lele Casini
Villasor: incidente mortale sulla SS 196. A perdere la vita un 45enne di Serramanna
Cronaca: si temono contatti con la mafia albanese dopo il blitz di ieri e la maxi inchiesta della DDA di Cagliari
Oristano: raffica di controlli antidroga da parte della GdF
Pimentel: 21enne arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di armi
Capoterra: 49enne allontanata dalla casa familiare per maltrattamenti alla madre
Sassari: il bilancio dell’attività dei carabinieri contro le irregolarità sul lavoro
S. Gavino: denunciato un carrozziere, nella sua officina un impianto abusivo di demolizione di auto e di stoccaggio di rifiuti speciali
Calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Domani porte aperte ai tifosi ad Assemini
Pallamano: vittoria della Raimond Sassari nel recupero di campionato