12 dicembre 2025 alle 15:56aggiornato il 12 dicembre 2025 alle 15:57
Sport News del 12 dicembre 2025, verso Cagliari-AtalantaGli aggiornamenti sportivi con Valentina Caruso
Calcio, Serie A: domani il Cagliari sfida l’Atalanta. Ancora out Mina
Calcio, Serie A: Cagliari, Rodríguez si racconta
Calcio, Serie C: la Torres attesa domani a Gubbio
Basket, A2F: Nuova Icom a caccia di riscatto
Volley: selezioni giovanili a Borore
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
