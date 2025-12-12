radiolina
12 dicembre 2025 alle 16:15
Gr regionale del 12 dicembre 2025, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Cigl: oggi sciopero generale. Manifestazione regionale a Cagliari
Sassari: svolta nelle indagini sugli incendi dolosi nel condominio di Largo Budapest
Arbus: tamponamento sulla SP 65. Ferito un 73enne
Macomer: arrestate tre persone per combustione illecita di rifiuti
Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo ci illustra il tempo del weekend nell’Isola
“Informatore Sportivo 360“: Marta Maggetti ospite di Carlo Alberto Melis
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari alla vigilia della gara contro l’Atalanta
© Riproduzione riservata