27 gennaio 2026 alle 14:34
Sport News del 27 gennaio 2026: Agustin Albarracin arriva a CagliariLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: il Cagliari prepara la sfida col Verona
Calcio, Serie A: è sbarcato a Elmas Albarracin nuovo acquisto rossoblù
Basket: Dinamo, Beliauskas pronto al rientro contro Cremona
Tennis: Open Bnl Cagliari, Dessolis e Alvisi volano in semifinale
Motocross: Alghero al centro della scena internazionale
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
