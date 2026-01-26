Caffè corretto, la puntata del 26 gennaio: si parla di allerta meteo ed emergenza idricaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Fiorentina-Cagliari 1-2: la classe 2005 incanta il Franchi
Luca Salvetti, volontario Capoterra associazione E.R.A.C – Volontari in azione contro l’emergenza maltempo a Maddalena Spiaggia
Efiso Perra, presidente Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale – In Sardegna gli invasi risalgono al 75% ma l’emergenza idrica resta aperta
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Sardegna, emergenza meteo senza tregua: allerta prorogata e primi ristori dopo il ciclone Harry