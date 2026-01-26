Gr regionale del 26 gennaio, edizione delle 10Le notizie a cura di Lele Casini
Maltempo: da unionesarda.it il dopo ciclone Harry
Allerta: prorogata per tutta la giornata di oggi l’avviso di allerta di colore giallo per rischio idrogeologico e idraulico
Politica: da domani di nuovo in Aula per la manovra. La maggioranza cercherà un’intesa con la minoranza per approvare questa settimana ed evitare esercizio provvisorio
Incidenti: due giovani finiscono fuori strada in due differenti incidenti a Sestu e a Cagliari
Cagliari: la Polizia alla ricerca degli aggressori che all’alba di domenica hanno ferito gravemente due giovani davanti ad una discoteca
Calcio: comincia la settimana che porta alla sfida contro il Verona. Oggi arriva Albarracin. Questa mattina la Primavera ospita il Sassuolo
Basket F: netta sconfitta interna per le Women.