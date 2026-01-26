radiolina
26 gennaio 2026 alle 15:50aggiornato il 26 gennaio 2026 alle 15:51
La Strambata del 26 gennaio 2026: ospite lo storico Marco PignottiConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Angela Testone – Sindaca di Dorgali
- Walter Falgio – Presidente “Issasco”
- Marco Pignotti – Storico Università di Cagliari
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto
