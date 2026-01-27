Gr regionale del 27 gennaio, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Maltempo: questa mattina la visita a Cagliari del Ministro della Protezione Civile Musumeci
Olbia: sbarca con 23 Kg di cocaina purissima in panetti. Arrestato un 30enne proveniente da Civitavecchia
Quartu: rintracciato in Germania l’assassino del connazionale, investito dopo una lite nel maggio del 2021
Monserrato: investito un 89enne mentre attraversava la strada
Cagliari: investita una ragazza di 14 anni in via Peretti. Fortunatamente non ha riportato ferite
Cagliari: chiusa per gravi carenze igieniche una pizzeria al Poetto
San Gavino: due ore di ritardo per il treno regionale Cagliari-Oristano per un problema alla linea ferroviaria
Cagliari: allenamento mattutino per il Cagliari
“Giovani di Categoria“: stasera alle 18:30 ospite la Ferrini Cagliari