Radiolina
27 gennaio 2026 alle 10:56
Caffè corretto, la puntata del 27 gennaio 2026: Cagliari, mattinata di incidentiConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista –
Beniamino Garau – sindaco di Capoterra –
Stefano Taras -presidente Confagricoltura –
Mario Spallino – attore –
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it –
© Riproduzione riservata