radiolina
27 gennaio 2026 alle 14:22
La Strambata del 27 gennaio 2026: ospite il climatologo Alessandro DelitalaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alessandro Delitala – Climatologo Arpas
- Luisa Giua Marassi – Assessora alla ecologia urbana, ambiente e verde pubblico
- Rita Leone e Simone Cavagnino – Associazione “Maramao”
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Ice on Holiday
