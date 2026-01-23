Gr regionale del 23 gennaio 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Maltempo: alla Sardegna mezzo miliardo di euro per i danni
Maltempo: chiusa la 195 sino al 30 gennaio. Caos su consortile e SS 130 anche a causa dei lavori di manutenzione del manto stradale
Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo ci illustra il tempo nel weekend nell’Isola
Carbonia: lunedì gli esami irripetibili sui reperti sequestrati nel luogo del delitto Musu
Villamassargia: arrestato 38 enne per spaccio di droga
“Informatore sportivo 360“: la puntata di oggi dedicata a cross e ciclocross
Calcio: vigilia di Fiorentina-Cagliari. Oggi parla Pisacane
“90 secondi + recupero“: ritorna l’appuntamento con il podcast dedicato a piccole storie rossoblù
Basket: domani la Dinamo a Trieste