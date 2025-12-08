Se la città invecchia

Cagliari è la città più vecchia d'Italia. L'età media dei suoi abitanti supera i 50 anni, dato che non si riscontra in nessuno degli altri capoluoghi di provincia italiani o in città con oltre diecimila abitanti. Medie superiori si trovano solo in comunità molto piccole dove il numero degli anziani è decisamente alto. Per dare un'idea il paese più vecchio della Sardegna è Semestene con quasi 60 anni di media. Mentre fra i centri più giovani c'è Olbia con 44,3 anni. I comuni della cinta urbana di Cagliari hanno età medie inferiori di 3/4 anni rispetto al capoluogo a dimostrazione di come sia difficile metter su nuove famiglie in una città dove i prezzi delle case costringono i giovani a fuggire nelle periferie. A Cagliari vivono circa 40mila over 65 che spingono perché nulla cambi e sono terrorizzati all'idea che cento nuovi cantieri verranno inaugurati nel 2026. Con qualche, ragione, per carità, visti i restyling contestabili attuati fra Via Roma e Viale Trieste. Dal municipio arriva la promessa che si farà presto e bene ma intanto in Viale Merello si firmano petizioni per fermare i lavori e salvare i parcheggi. Ecco il punto: le auto. Il cui uso è scoraggiato toutcourt ma senza alternative valide. Nella città dei sette colli andare a piedi, soprattutto per chi è diversamente giovane, è complicato. E in attesa di riempire nuovamente le culle delle famiglie cagliaritane, se ne deve tenere conto.

© Riproduzione riservata