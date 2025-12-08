Eventi di Natale, solidarietà e la vittoria del Cagliari alla Domus: il Caffè Corretto dell’8 dicembreConduce la puntata Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 8 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Manuel Usai, segretario dell’associazione A.S.D. Flow of the Elements – Il vintage conquista Cagliari: successo per il mercatino alla Fiera cinema e collezionismo
Eleonora Galia, associazione “Il sogno di Giulia Zedda” – La corsa di Babbo Natale a Cagliari accende la solidarietà per i bambini in cura oncologica
Gioacchino Raffone, suonatore di zampogna a chiave – Le zampogne in Sardegna: l’incredibile storia del maestro Raffone che porta il Natale tra paesi e comunità
Riccardo Spignesi, giornalista – Cagliari, la vittoria sulla Roma rilancia la squadra e accende l’entusiasmo dei tifosi
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Crisi nella Sanità sarda, Bartolazzi lascia: «Così l’Isola perderà un’occasione unica»