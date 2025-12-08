GR regionale dell’8 dicembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Politica: le dure parole dell’Assessore alla sanità Bartolazzi sulla sanità sarda
Violenza: nuova denuncia dell’assessora al lavoro Manca per l’ennesimo messaggio volgare e violento ricevuto sui social
Sindia: vettura esce fuoristrada ribaltandosi. Solo paura e nessun ferito
Pula: arrestato un operaio 22enne con addosso droga e un coltello a serramanico
Sassari: quarta vettura messa a fuoco nello stesso condominio
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: ospiti di Alberto Masu il portiere del Latte Dolce Salvato e l’attaccante della Villacidrese Agostinelli
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Da verificare le condizioni di Mina
Wingfoil: Maddalena Spanu si aggiudica la Coppa del Mondo