Radiolina
03 dicembre 2025 alle 15:41
Gr regionale del 3 dicembre 2025, edizione delle 8A cura di Lele Casini
Unione Sarda: il titolo principale del giornale dedicato alla mancanza di medici
Aerei: tre compagnie hanno risposto al bando “nuove rotte”. Soddisfatta l’Assessora, troppo poche per il centrodestra
Omicidio via Ghibli: rinvio a giudizio per l’imputato Claudio Gulisano
Unionesarda.it: il caso Desirè Manca
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: oggi la sfida di Napoli per la Coppa Italia
Basket F: oggi in campo la Dinamo Women in A1 e Cus e Selargius in A2. Ieri vittoria della Virtus contro la capolista Valdarno
