A poche ore dalla finale di X Factor a Napoli cresce l’attesa per Damiano eroCaddeo, mentre da Sinnai parte il grande tifo. Angelica D’Errico, giornalista de L’Unione Sarda, racconta l’atmosfera dalla Piazza del Plebiscito e conferma che la famiglia del cantante è già in viaggio. «Damiano vuole solo fare una bella figura e vive tutto con umiltà», afferma la giornalista dopo averlo incontrato in conferenza stampa.

La madre e la sorella di Damiano, insieme a un gruppo di sinnaesi, stanno raggiungendo Napoli per sostenerlo dal vivo con striscioni e bandiere. Angelica D’Errico sottolinea l’emozione del giovane artista, timido ma determinato: «Si vede che è carico, ma la sua autoironia gli permette di gestire tutto con naturalezza».

Damiano continua a colpire per la sua spontaneità, confermata anche durante la conferenza stampa dove ha scherzato sul motivo per cui canta. «Io canto per pagarmi l’affitto, basta», ha detto ridendo davanti ai giornalisti. D’Errico, che lo ha intervistato in esclusiva, racconta che «eroCaddeo arriva esattamente per com’è e questa è la sua forza più grande».

La sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu ricorda il legame profondo tra Damiano e il suo paese, sottolineando la forza della comunità. «Siamo tutti orgogliosi di lui perché ha talento, rispetto e una grande umiltà», afferma la prima cittadina. Stasera Sinnai si riunirà nella sede della Protezione Civile per seguire insieme la finale.

Secondo Angelica D’Errico, il suo brano Punto sta ottenendo risultati sorprendenti tra streaming e classifiche. «È l’unico inedito dei finalisti che già cammina con le sue gambe», precisa la giornalista. La sindaca aggiunge: «Comunque vada, Damiano ha già vinto perché ha conquistato la Sardegna con la sua autenticità».

