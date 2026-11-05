La Strambata, puntata del 5 novembre 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 5 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Murru – Responsabile comunicazione Festival della Scienza – Cagliari, Festival della Scienza: i giovani reporter protagonisti
Mauro Merella – Direttore generale Protezione Civile Sardegna
Roberta Carta – Giornalista
Carla Firinu – Referente colonie feline, Cagliari
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto