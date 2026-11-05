Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 5 novembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Murru – Responsabile comunicazione Festival della Scienza – Cagliari, Festival della Scienza: i giovani reporter protagonisti

Mauro Merella – Direttore generale Protezione Civile Sardegna

Roberta Carta – Giornalista

Carla Firinu – Referente colonie feline, Cagliari

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto

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