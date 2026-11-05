Meteo: declassata l’allerta ad arancione

Politica: oggi la votazione delle presidenze delle commissioni

Quartu: 5 anni per i due 18enni che hanno aggredito, inseguito e speronato una famiglia al Poetto

Affitti: affitti brevi e abusivismo: raffica di sanzioni per 116mila euro

“Il Cagliari in diretta“: l’ospite di stasera sarà l’ex Ds Guido Angelozzi

Calcio: anche Nzola di ferma e salta il Frosinone

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