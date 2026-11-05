radiolina
05 novembre 2026 alle 14:41
Gr regionale del 5 novembre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Meteo: declassata l’allerta ad arancione
Politica: oggi la votazione delle presidenze delle commissioni
Quartu: 5 anni per i due 18enni che hanno aggredito, inseguito e speronato una famiglia al Poetto
Affitti: affitti brevi e abusivismo: raffica di sanzioni per 116mila euro
“Il Cagliari in diretta“: l’ospite di stasera sarà l’ex Ds Guido Angelozzi
Calcio: anche Nzola di ferma e salta il Frosinone
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