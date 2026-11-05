radiolina
05 novembre 2026 alle 13:57
Caffè Corretto, puntata del 5 novembre 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Rita Atzeri, direttrice artistica del Crogiuolo
Valentina Cuzzocrea, professoressa ordinaria di Sociologia UniCA
Lele Casini, giornalista e radiocronista
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it
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