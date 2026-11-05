Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Rita Atzeri, direttrice artistica del Crogiuolo

Valentina Cuzzocrea, professoressa ordinaria di Sociologia UniCA

Lele Casini, giornalista e radiocronista

Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it

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