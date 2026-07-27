radiolina
27 luglio 2026 alle 14:12
L’estate tra musica e cocktail: il Caffè Corretto del 27 luglio 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 27 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Raffaele Serreli, giornalista – San Gregorio salvo dalle fiamme: il borgo storico scampa alla distruzione
- Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena – Lebonski Park, Arzachena inaugura una nuova stagione
- Carlotta Scema, assessore alla cultura Iglesias – Disco Italia Live conquista Iglesias: da Alexia a Pupo fino a LDA
- Nicola Muscas, scrittore – Creuza de Ma 2026, Carolina Crescentini: “Quest’isola è magica”
- Eleonora Rota, bar lady – Cocktail alla pompia, gusto e freschezza dalla Sardegna
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Caro carburanti in Sardegna, il gasolio sfiora i 2,20 euro al litro: Governo al lavoro per ridurre i prezzi
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