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27 luglio 2026 alle 14:14
GR regionale del 27 luglio 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Teresa Piredda
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 27 luglio 2026 con Teresa Piredda.
- Carburanti: in Sardegna i prezzi sono in forte aumento, con il gasolio che sfiora i 2,2 euro al litro e la benzina che si attesta su una media di 1,99 euro.
- Incendi: accertata l’origine dolosa del rogo che ha colpito San Gregorio (Sinnai) sabato scorso; sono stati ritrovati inneschi in due punti diversi sulla vecchia orientale sarda.
- Meteo: in arrivo la quarta ondata di calore estremo dell’anno; l’anticiclone africano porterà temperature oltre i 40° che potrebbero persistere fino al 10 agosto.
- Stadio del Cagliari: settimana decisiva per il progetto del nuovo impianto con l’approvazione della delibera di giunta sul pubblico interesse; giovedì è atteso il voto definitivo del consiglio comunale.
- Sport: prosegue il ritiro del Cagliari a Temù in preparazione dell’amichevole di domani contro il Modena, alla presenza del presidente Giulini e del DS Accardi.
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