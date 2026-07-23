radiolina
23 luglio 2026 alle 14:49
“Caffè Corretto”: la puntata del 23 luglio 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 23 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, primo test con la Sampdoria: Pisacane cerca risposte
- Roberto Valletta, sportivo – Concessioni sportive al Poetto, ASD in attesa: avviata la raccolta firme
- Alessandro Gallo, meteorologo – Caldo record in Sardegna: il cambiamento climatico spinge l’isola verso nuovi estremi
- Veronica Fadda, giornalista di Unione Sarda.it – Sparatoria tra Solanas e Quartu: uccide il fratello, ferisce gravemente la moglie e si costituisce
© Riproduzione riservata