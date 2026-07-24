radiolina
24 luglio 2026 alle 14:41
Il Cagliari, musica e The Odissey: il Caffè Corretto del 24 luglio 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 24 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Pisacane soddisfatto dopo il primo test: Fazzini convince
- Paola Mura, docente italiano e latino – The Odyssey, Paola Mura: “Una rilettura moderna che emoziona”
- Giovanni Scanu, giornalista e critico cinematografico – Christopher Nolan sorprende ancora: The Odyssey convince critica e pubblico
- Maurizio Camuti, cantautore – Festival Musica e Poesia, Camuti: “Conta il messaggio, non la hit”
- Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Tragedia tra Solanas e Quartu: uomo spara alla moglie, poi uccide il fratello e si costituisce
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