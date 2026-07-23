radiolina
23 luglio 2026 alle 14:53
“La Strambata”: puntata del 23 luglio 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 23 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista e radiocronista
- Alberto Masu, giornalista di Videolina
- Daniela Usai, giornalista di Videolina
- Daniele Barillari, direttore 118 Sud Sardegna
- Egidiangela Sechi, giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
- Caffè Scorretto
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