radiolina
24 luglio 2026 alle 14:43
“La Strambata”: puntata del 24 luglio 2026Conduce Mariangela Lampis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 24 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista e radiocronista
- Riccardo Atzeni, illustratore
- Teresa Piredda, giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
- Caffè Scorretto
© Riproduzione riservata