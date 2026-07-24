Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 24 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista e radiocronista
  • Riccardo Atzeni, illustratore
  • Teresa Piredda, giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
  • Caffè Scorretto 
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