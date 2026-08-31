Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 31 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Maria Elena Dessì – Direttore Conservatoria delle Coste
  • Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina
  • Giulia Murgia – Assessore del Comune di Oristano
  • Lele Casini – Giornalista di Radiolina
  • Il Post del Lunedì – Il Cavallo di Troia
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