Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 28 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda –
  • Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina –
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina
  • Francesco Pinna – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Ma anche le rose
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