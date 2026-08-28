radiolina
28 agosto 2026 alle 14:48
“La Strambata”: puntata del 28 agosto 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 28 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda –
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina –
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina
- Francesco Pinna – Giornalista de L’Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Ma anche le rose
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