Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 27 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda

Caterina Murino – Attrice

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina

Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina

Caffè Scorretto – La scatoletta del woke

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