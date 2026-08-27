Podcast
27 agosto 2026 alle 14:40
La Strambata del 27 agosto: tra gli ospiti c’è Caterina MurinoConducono Michele Ruffi e Giulio Zasso
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 27 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda
Caterina Murino – Attrice
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina
Caffè Scorretto – La scatoletta del woke
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