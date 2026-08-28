Caffè Corretto, la puntata del 28 agosto 2026: matrimonio da 25 milioni, è caccia agli invitati vipConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Tania Careddu, giornalista – Matrimonio da 25 milioni: è caccia agli invitati vip
Valentina Caruso, giornalista – Cagliari, entusiasmo e dubbi prima dell’Inter
Tiziana Troja e Michela Sale Musio, Le Lucido Sottile – Lucido Festival, “Strupiaus” porta l’arte nelle periferie
Roberta Murgia, psicologa – Settembre senza stress: la lezione di Roberta Murgia
Francesco Piu, musicista – Francesco Piu, l’anima del blues sardo
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it