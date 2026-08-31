Siamo ormai in piena campagna elettorale. E il centrosinistra, pur ancora privo di un candidato comune, ha appena messo a segno, senza quasi muovere un dito, due colpi che potrebbero valere più di molti sondaggi. Regali del centrodestra.

Il primo è l'estromissione di Sigfrido Ranucci da Report. Si può pensare di tutto del suo modo di fare giornalismo, ma sostituirlo nella trasmissione che ha guidato per anni significa, nell'immaginario di molti, trasformarlo nel simbolo della libertà di stampa minacciata dal potere.Il secondo si chiama Roberto Vannacci. Futuro Nazionale continua a crescere nei sondaggi ed è arrivato, secondo l'ultima rilevazione BiDiMedia, all'8 per cento, davanti a Forza Italia e Lega. Ma soprattutto sembra pescare proprio dentro il bacino elettorale del centrodestra. Ed è questo il vero problema per Giorgia Meloni. Vannacci non ha bisogno di diventare abbastanza forte da batterla. Gli basta diventare abbastanza forte da farla perdere.

Il primo test vero arriverà, il 27 e 28 settembre, alle suppletive di Reggio Calabria. FN si presenterà per la prima volta con un candidato. Centrodestra contro centrosinistra contro un'altra destra. Ricorda qualcosa? Nel 1996 la Lega di Bossi corse separata dal Polo di Berlusconi. La destra divisa perse e a Palazzo Chigi arrivò Prodi. La storia non si ripete mai allo stesso modo. Ma il più formidabile alleato della sinistra, alle prossime elezioni potrebbe essere proprio Vannacci. Cavallo di Troia.

Bepi Anziani

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